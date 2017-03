Zelda vs. Horizon, quelles différences de gameplay ? - BO3Talk  

Le mois de mars est chargé pour tous les fans de gaming. Même si la sortie de la Nintendo Switch vampirise toutes les news, les jeux vidéos ne sont pas en reste. Dans le sillage de la nouvelle console, The Legend of Zelda: Breath of the Wild est porté par d'excellentes critiques. Chez Sony, la nouvelle licence Horizon Zero Dawn s'affirme comme un sérieux adversaire. Quelles sont leurs différences de gameplay ? Vous saurez tout grâce à Kenny et BO3Talk qui reçoivent Kwev et Blackoune.