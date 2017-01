Le Miel et les Abeilles, la série culte des années 90 arrive sur XTRA !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour Xtra |

Après Hélène et les Garçons, MYTF1 XTRA met à l'honneur une autre série signée AB Productions : Le Miel et les Abeilles. Créée par Jean-François Porry et diffusée entre le 21 décembre 1992 et le 4 mars 1997 sur TF1, la série raconte l'histoire de la jolie Lola (jouée par Mallaury Nataf), une séduisante étudiante qui attire les garçons en un clin d’œil, aussi efficacement qu'une armée d'abeilles face à du miel. Issue de parents divorcés, la jeune femme vit chez son père. Côté cœur, la lycéenne a l'embarras du choix. Quatre jeunes hommes, qu'elle surnomme ses "abeilles" sont amoureux d'elle. Seulement, Lola les voit plus comme des amis que comme de potentiels petits copains. Pour autant, l'adolescente a des histoires d'amour avec d'autres garçons à son goût, mais ça ne dure jamais bien longtemps, au grand bonheur de son armée "d'abeilles". Mais l'arrivée de Johnny au sein de la joyeuse bande va créer bien des discordes dans l'équilibre de la jeune Lola...

Une série culte des années 90

La série Le Miel et les Abeilles a fait les beaux jours de TF1 dans les années 90. La sitcom a permis à Mallaury Nataf, qui joue le rôle de Lola, d'accéder à la notoriété. Gérard Pinteau, qui incarnait Antoine a, par la suite, fait des apparitions dans des séries télévisées telles que Les Petits Meurtres d'Agatha Christie ou encore Commissaire Magellan. Anatole, une autre abeille a eu un rôle au cinéma, dans le film La Vie d'un autre, mais aussi à la télévision où il a donné la réplique à Mimie Mathy dans la série Joséphine Ange Gardien sur TF1. Plongez dans l'univers du Miel et des Abeilles, en exclusivité grâce à XTRA !

Le Miel et les Abeilles - Saison 1, épisode 2 - Les abeilles vengeresses