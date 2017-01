Loïc combat un médaillé des JO en Boxe  

Grâce à LOY, découvrez les sports au plus près avec les conseils de grands champions et les tests de Loïc Fiorelli (Secret Story 9). Si vous ne l'aviez pas compris, Loïc est prêt à relever tous les défis, même les plus costauds lorsqu'il s'agit de combattre sur un ring Mathieu Beauderlique, médaillé de bronze aux derniers Jeux olympiques de Rio en boxe. Si Loïc n'a rien à envier à son adversaire au niveau de la musculature, parviendra-t-il à le toucher ? Découvrez-le.