Grâce à LOY, découvrez les sports au plus près avec les conseils de grands champions et les tests de Loïc Fiorelli (Secret Story 9). Dans cet épisode, prenez-vous pour un Zorro des temps modernes avec cette initiation à l'escrime en compagnie de deux membres de l'équipe de France de sabre Saoussen Boudiaf et Charlotte Lembach. Attention c'est physique !