Loïc teste le 400 m en athlétisme  

Grâce à LOY, découvrez les sports au plus près avec les conseils de grands champions et les tests de Loïc Fiorelli (Secret Story 9). Autant vous dire tout de suite, la spécialité de Loïc en sport c'est plutôt les descentes verglacées en ski que les tours de stade en tartan. Mais au sein de l'INSEP, il a pu défier sur la piste Mame-Ibra Anne, double champion de France du 400 m. Loïc devra jouer de tout son physique et d'un peu de roublardise pour franchir en premier la ligne d'arrivée.