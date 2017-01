The Master's Sun, votre nouvelle série débarque sur XTRA !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour Xtra |

The Master's Sun est la nouvelle série à découvrir sur MYTF1 XTRA. L'histoire raconte celle de Joo Joong-Won, un PDG ambitieux et prêt de son argent. Kidnappé pendant son enfance, il fait face à la disparition de son unique amour Hee Ju au cours de cet événement, alors que tous deux prenaient la fuite. Depuis lors, une malédiction rôderait autour de lui... L'esprit de la jeune femme serait présent à chaque instant de sa vie. Son assistante, Tae Gong Sil, souffre d'insomnies à cause de son aptitude à voir les fantômes. Mais, au contact de son patron, elle se rend compte que les esprits qu'elle voit disparaissent petit à petit. Par conséquent, hors de question pour elle de quitter son chef d'une semelle... Et si ce rapprochement se transformait en sentiments amoureux ? C'est l'interrogation principale de cette nouvelle série made in Corée.

Une histoire d'amour sur fond de spiritisme...



The Master's Sun est un drama coréen mélangeant drame, amour et une pointe d'humour. Les fantômes ne vont laisser aucun répit à nos protagonistes. En revanche, ils vont permettre d'atteindre le cœur du froid et problématique Joo Joong-Won. Ne manquez pas votre nouvelle série disponible en intégralité sur MYTF1 XTRA en version originale sous-titrée.

The Master's Sun - Saison 1, épisode 2 : Le fantôme de la fontaine