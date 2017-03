Après ses difficiles premiers jours et sa confrontation avec Ganesh, Spandan n'est pas au bout de ses surprises. Surtout que le pire arrive : on le force à travailler sous la responsabilité de son tortionnaire Ganesh, qui le traite comme un esclave. Spandan est à bout et ne sait comment s'en sortir. La ténébreuse et redoutable Rati semble vouloir l'aider. Mais est-elle réellement sincère ?