Tout semble s'arranger pour Spandan : il travaille désormais avec Rati, qui l'écoute et l'estime et n'a plus à supporter le terrible Ganesh. Mais quand il apprend une nouvelle inattendue, il se retrouve face à un choix terrible : son travail ou sa famille. Comment Spandan va-t-il réussir à résoudre ce dilemme ? Laissera-t-il son ambition de côté pour ceux qu'il aime ?