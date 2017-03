Episode 1 : Le commencement  

Quatre ans plus tôt, Choi Eun Seol assiste au meurtre de ses parents. Le meurtrier la poursuit. Elle a un accident et finit à l’hôpital ce qui n'empêche pas le criminel de vouloir poursuivre son travail macabre. Par le plus grand des hasards, il s’est avéré que ce soir-là, ce n’était pas une, mais deux Choi Eun Seol qui se trouvaient à l’hôpital. Il s’en prit alors à la mauvaise. A la suite de cette nuit tragique, Moo Gak, le frère de Choi Eun Seol, prit alors la décision de devenir policier afin d’attraper et d’arrêter le meurtrier.