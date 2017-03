Know est beaucoup trop malin pour se faire capturer de la sorte. Cho Rim est prise dans les griffes de Know, mais Moo Gak la sauve. L’équipe d’investigation retrouve le père de Cho Rim. Cho Rim est prise d’un malaise. Elle est conduite à l’hôpital. Sa maison est alors cambriolée, et une photo d’elle manque à l’appel.