Episode 14 : L'appât  

Le lieutenant Yeom et le chef Kwon jouent au chat et à la souris. Deux des détectives présents s’engagent dans la maison et Cho Rim se propose d’être la monnaie d’échange de Lt. Yeom. Alors qu’elle agit comme un leurre, un tracker GPS et un liquide à l’odeur unique sont placés dans la voiture, afin que Cho Rim puisse suivre l’odeur de l’entrée secrète, une fois la position de la voiture déterminée. Après avoir trouvé la manière de percevoir les odeurs en tant de pluie, elle trouve son chemin vers la cachette secrète.