Episode 3 : L'audition  

Cho Rim et Moo Gak suivent l’odeur afin de retrouver la femme qu’ils recherchaient, une victime de plus. Entre-temps, Moo gak est promu pour travailler dans l’équipe d’investigation sous la houlette de Lt. Yeom Mi. Il l’interroge d’ailleurs afin de savoir comment il en était arrivé à de telles conclusions sur l’affaire (sans parler de l’implication de Cho Rim). Le temps passe, Moo Gak et Cho Rim font davantage connaissance. Malheureusement, le jour de l’audition Moo Gak, ne peut pas être présent.