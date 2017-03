Episode 4 : La dispute  

Après une soirée bien arrosée, Cho Rim est réveillée dans son sommeil par les membres de l’équipe de l’inspecteur Kang. Après s’être remise de cette situation gênante, elle parle à Moo Gak , et lui fait comprendre qu’elle ne voulait plus le voir car il avait gâché sa vie. Moo Gak fait en sorte que Cho Rim récupère son job. Quand elle apprit que cela venait de lui, elle lui pardonne et leur relation repart de plus belle. Plus tard, elle se rend chez le Dr. Chun , qui, après une série d’examens confirmera qu’il s’agit bien de la vraie Choi Eun Seol.