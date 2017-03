Moo Gak, récupère de ses blessures. Il essaie de tendre un piège à son meurtrier présumé, mais il échoue. Après cela, Cho Rim décide d’aider Moo Gak dans sa convalescence, en restant chez lui. Moo Gak essaie de l’embrasser, mais elle s’offusque de ce geste et s’en alla. Les recherches s'intensifient du côté de la police, les indices les ramènent de plus en plus à Kwon.