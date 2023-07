Episode 53

Il est temps pour Manon et Jordan de partir tester leur match parfait en Love Machine. Finalement, ils ne sont pas un des dix matchs parfaits de l’aventure. C’est une grosse désillusion pour Jordan et Manon. Elsa annonce également à Ahmed qu’il aura une Love Box pour déterminer le sort de Dany. Le lendemain, Sarah et Tom décident de s’occuper personnellement de Joran et Manon. Ils vont les coacher pour qu’ils trouvent leurs matchs parfaits. Après cette recherche, Antho décide de prendre le brassard de capitaine et de mettre en place la stratégie pour la cérémonie à venir. Pendant ce temps, la Love Box convoque Ahmed pour un choix qui va bouleverser son aventure ! 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 53.