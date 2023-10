A la recherche de l'esprit de Noël

Charlotte Hart, journaliste en congés forcés, est retournée vivre à Laurel Springs, la ville de son enfance, pour prendre soin de la famille de son frère, parti combattre en Afghanistan. Tandis que la mère, infirmière, enchaîne les gardes à l’hôpital, elle s’occupe donc des deux adolescents Morgan et Christopher, tout en gérant le journal local. C’est alors que débarquent deux hommes d’affaire travaillant pour Huntslar et Associés, une entreprise d’investissement immobilier. Le patron Daniel Huntslar souhaite racheter les commerces de la rue principale pour moderniser le cœur de ville. Mais il ne laisse que 5 jours aux habitants pour se décider, ensuite ils procèderont à un vote et c’est la majorité qui décidera de l’avenir de leur ville. Charlotte voit tout ça d’un mauvais œil d’autant que les fêtes de noel approchent. Elle décide de rendre visite à Daniel pour lui donner son point de vue. Malheureusement, leurs voitures respectives se percutent de plein fouet à une intersection et ils finissent tous les deux à l’hôpital dans le coma. Charlotte et Daniel se réveillent alors sous la forme de fantômes et avec l’aide de Gwen, une amie et voisine de Charlotte qui est la seule à pouvoir les voir, ils découvrent qu’ils vont devoir régler certaines choses dans leurs vies s’il veulent revenir. Et notamment par rapport à ce qu’ils ressentaient au moment de l’accident. Petit à petit et la magie de noel aidant, Charlottet et Daniel apprennent à se connaître et à s’apprécier. Ils tentent l’un comme l’autre de donner des petits coups de pouce aux vivants, de manière plus ou moins désintéressée. En effet, tandis que Charlotte essaie d’aider son neveu et sa nièce, Daniel distribue de l’argent en laissant sa carte afin d’influencer les votes à venir. Quand Charlotte apprend que le projet immobilier cache en fait la possible arrivée d’une autoroute dans le coin, elle est révoltée par les capacités de mensonge et de manipulation de Daniel. Elle avait pourtant tenté de montrer à celui-ci tout le bonheur qu’il y a à vivre dans cette petite ville paisible où les gens se connaissent et s’entraident. Finalement, après réflexion, Daniel fait marche arrière et aide Charlotte à dévoiler ce projet d’autoroute quitte à discréditer son entreprise. Enfin réconciliés et en paix, Charlotte et Daniel retournent dans leurs chambres respectives et se réveillent de leur coma pour mieux se retrouver dans la réalité et fêter Noel.