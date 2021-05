Biographie de Abby & Sarah

ABBY ET SARAH - 13 ANS - TORONTO (CANADA)

Abby et Sarah sont jumelles et vivent au Canada. Dès l’âge de 4 ans, elles apprennent à jouer de la guitare et du piano en même temps que le chant.

Très vite, leurs parents postent des vidéos sur internet qui rencontrent des millions de vues. La musique prend alors une autre dimension pour les deux jeunes filles.

Elles se présentent à The Voice Kids en France, pays où elles ont déjà vécu pendant 1 an et qu’elles affectionnent particulièrement. Abby et Sarah ont toujours tout fait ensemble et espèrent qu’être à 2, dans cette aventure inoubliable, sera une force.

Elles interprètent « Say Something » de A Great big World et Christina Aguilera pour leur audition à l'aveugle.