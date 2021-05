Biographie de Abdel

D’origine marocaine, Abdel se découvre très jeune une passion pour l’Opéra en regardant une vidéo sur internet. Le jeune homme a alors un véritable coup de cœur pour ce style musical. Malgré la réticence de ses parents, il est déterminé à devenir chanteur lyrique et poussé par l’une de ses professeure, il intègre la chorale de son collège puis quelques années plus tard, celle de sa ville natale, Tanger. Avec une tessiture «mezzo-soprano», Abdel est placé dans le groupe des filles. Moqué par ses camarades, le jeune homme a du mal à faire accepter sa voix. A 20 ans, il décide de quitter le Maroc où il n’arrive pas à s’épanouir pleinement dans sa passion pour rejoindre la France. Il est aujourd’hui étudiant au Conservatoire supérieur de Paris. Pour Abdel, participer à The Voice est un moyen de prouver à sa famille qu’il a eu raison de s’accrocher à son rêve et de prendre sa revanche sur tous ceux qui trouvaient sa voix «contre-nature». Et c’est justement avec cette voix particulière qu’il souhaite surprendre les coachs.





Auditions à l’aveugle :

I’m kissing you – Des’ree 1