Biographie de Achille

Achille commence les cours de guitare à l’âge de 5 ans. Il compose et écrit également. Tous les soirs, le jeune garçon donne un mini-concert devant ses parents et ses sœurs, après le dîner.



En parallèle, le jeune garçon pratique le tennis à haut niveau. Véritable compétiteur, il se prépare à monter sur scène comme il se prépare avant un match de tennis.



Pour Achille, soutenu par sa famille, The Voice Kids est l'occasion de rencontrer des professionnels de la musique qui pourront lui apporter de précieux conseils.

Équipe : Jenifer

TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : " Another love" (Tom Odell)

Titre interprété lors des battles face à Thomas et Robin : "L'autre finistère" (Les Innocents)



Achille remporte la battle.

Lors de la demi-finale, Achille a interprété le titre "Shape of my heart" (Sting).



Achille est sélectionné pour la finale de The Voice Kids 3.

Lors de la finale, Achille chante « Wake me up » de Avicii et accompagné de sa coach Jenifer et de Lou , Achille chantent ensemble « Bubble star » de Laurent Voulzy

Achille ne sera pas sauvé par le public pour un deuxième passage