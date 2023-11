Musicienne, Adeline commence des études de chant lyrique à l’âge de 15 ans et devient chanteuse d’opéra pendant 10 ans. Son expérience s’arrête brutalement à la suite d’un accident qui lui brûle les voies respiratoires et blesse gravement ses cordes vocales. Quasiment muette, Adeline passe par de longues années de rééducation au cours desquelles elle travaille sur chaque aspect de son appareil vocal et met en place une technique extrêmement précise qui lui permet de retrouver sa voix.

Forte de son expérience, Adeline fonde le CALYP - Centre d’Art Lyrique de Paris afin de partager sa technique au service de chanteurs et de personnes souffrant de pathologies aux cordes vocales. Elle travaille en collaboration avec des chirurgiens ORL, phoniatres et psychiatres, tous spécialistes de la voix. Adeline est aujourd’hui coach vocal d’artistes lyriques et pop et intervient notamment à l’Opéra de Paris. Adeline partage des Masterclass notamment avec Mariella Devia, reine du Bel Canto. Co-fondatrice du groupe School of Arts, elle organise chaque année un colloque international de la voix avec des médecins spécialistes et écrit actuellement avec eux sa méthode de chant.

Adeline est une femme de scène, après la sortie de son EP Rousse, elle sera en tournée en 2024 avec son spectacle « Hey man » dans toute la France. elle apparaîtra au cinéma dans « Karaoké », le prochain film de Stéphane Ben Lahcen aux côtés de Michèle Laroque et Claudia Tagbo après avoir coachée les deux actrices avec bonheur pendant le tournage.

En parallèle Adeline a écrit un livre autobiographique qu’elle sortira prochainement avec un nouvel EP et de nouvelles collaborations artistiques. Sa méthode de travail se caractérise par une énergie indéfectible, une grande pédagogie, une très haute exigence et une volonté forte de tirer le meilleur de ses élèves. Son enseignement puise dans les synergies entre le travail de la voix, du corps, du mental et la relation à la musique et à la scène.