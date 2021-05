Biographie de Sara Casanova

Ancien membre de la SR de Bordeaux, Sara a suivi son compagnon, Luc, en Guyane. Mais contrairement à lui, la vie là-bas ne lui convient pas et elle n'aime pas son nouveau travail. Et tout s'écroule quand elle découvre que Luc la trompe avec une collègue. Venue trouver du réconfort à Nice auprès de Bernier et Nadia, elle finit par intégrer l'équipe.