Biographie de Adrian Byron Burns

Tout commence pour Adrian Byron Burns, lorsqu’il intègre, petit, la chorale de gospel de son église aux Etats-Unis.

Depuis, ce musicien-chanteur a accompagné les plus grands. De Niels Young à BB King, il a joué dans le monde entier et a, à son actif, plus de 150 concerts par an.

Dans les années 80, alors qu’il rentre de tournée, il prend conscience qu’il n’a pas vu grandir ses enfants. Il décide alors de tout arrêter et devient professeur d’anglais en France.

Aujourd’hui, la musique manque à Adrian. Alors, à 67 ans, il revient sur le devant de la scène pour reprendre cette carrière solo au goût d’inachevé, avec pour philosophie « il n’est jamais trop tard pour y arriver ».



Pour son audition à l'aveugle, Adrian Byron Burns interprète « Father & Sons » - Cat Stevens

Pour son épreuve des KO, Adrian Byron Burns – I Wanna Be Like You (BO Le livre de la jungle) - Non sélectionné