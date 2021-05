Biographie de Adrian Moron

Adrian est le frère espagnol retrouvé de Clem. C’est dans la saison 6 que nous faisons sa connaissance. Caro est alors confronté à son passé lorsqu’un jeune homme prétend être son fils biologique. Un événement qui va créer une véritable onde de choc au sein de toute la famille.







Le choc passé, Adrian fait très vite l’unanimité dans le coeur de la famille Boissier mais pas seulement. Il finit aussi par séduire la meilleure amie de Clem, Alyzée. Alors que tout semble aller pour le mieux avec la jeune avocate, Adrian décide de la quitter ! En réalité, Adrian est malade et ses jours sont comptés…







Adrian s’en sort miraculeusement et décide de donner une nouvelle chance à Alyzée. Un petit garçon prénommé Pablo né de leur histoire d’amour. Une paternité qui pousse Adrian à en savoir plus sur ses origines. Après avoir repris contact avec sa mère Caroline, il cherche maintenant à savoir qui est son père biologique. C’est Caro qui retrouve Antonio, son amour de jeunesse...







Dans la saison 9 : Principal du collège St Ex et papa comblé du petit Pablo, il est devenu un vrai pilier de la famille sur lequel la tribu peut s’appuyer maintenant que leur mère, Caroline Boissier, n’est plus là. Mais avec Alyzée, tout n’est pas rose. Le couple a-t-il encore un avenir ensemble ?