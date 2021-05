Biographie de Adri1

Adri1, 27 ans de Paris (75)





Adri1 a toujours aimé chanter mais face à l’inquiétude de sa famille, il se dirige vers des études de science économique, sociale et politique.

Après sa licence, le jeune homme se sent frustré et décide de tout arrêter pour suivre un cursus artistique.



Depuis 4 ans, il est intermittent du spectacle et se produit notamment dans des troupes de comédies musicales: « Résiste », « La Belle au bois dormant », « Jules Verne ».

Aujourd’hui, Adri1 se lance dans un nouveau défi: se présenter en solo sur la scène de The Voice.



Le jeune homme veut provoquer « un engouement de joie et de sourire ».





Pour son audition à l'aveugle, Adri1 interprète The Greatest Show (BO The Greatest Show Man)

Pour son épreuve des KO, Adri1 - Nathan (Calogero) - non sélectionné