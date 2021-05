Biographie de Agathe et Maxime Rousseau

Agathe (Marie Facundo) et Maxime Rousseau (Paul Besson) Un jeune couple qui vient de se marier, et louent un appartement des Jombier au deuxième étage.

Couple atypique, personne ne comprend ce qu'ils font ensemble et pourtant ils sont faits l'un pour l'autre, c'est évident !



Elle c'est Agathe, une fille très optimiste, toujours de bonne humeur avec un look qui lui est propre.

Lui c'est Maxime, un geek super intello, ingénieur en Mécanique Quantique, ultra brillant et complètement dans son monde.