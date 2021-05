Biographie de Agathe

Agathe - 20 ans de Limoges (87)



Titre interprété : "Je dis aime" - M



A seulement 20 ans, la jeune Agathe sait déjà ce qu’elle veut.



Depuis toute petite, elle est convaincue que plus tard elle sera chanteuse. Avide de scène, elle monte plusieurs groupes et se produit dans des bars, hôpitaux et maisons de retraite. Peu importe le lieu, elle veut partager sa musique et apporter du bonheur aux gens.



Pragmatique, elle passe un contrat avec ses parents : elle doit obtenir sa licence de physique-chimie pour ensuite tenter une carrière dans la musique.

Cependant, elle ne réussit pas à tenir sa promesse et abandonne les études pour se consacrer uniquement à sa passion.



Avec The Voice, Agathe vient confirmer qu’elle est faite pour ce métier.



Pour les battles, Sofia et Agathe reprennent « We don’t Talk Anymore » de Charlie Puth ft. Selena Gomez. C'est Agathe qui remportera sa place à l'épreuve ultime.

Incantèsimu VS Agathe VS The Sugazz interprètent un titre de leur choix afin d’accéder aux Grands Shows en Direct. Ce sont The Sugazz qui remporteront leur place aux lives.