Biographie de Agathe

Agathe

25 ans de Toulouse (31)





Formée à la musique classique dès son plus jeune âge, Agathe a toujours avancé grâce à des rencontres.

Elle se découvre, dans un 1er temps, une passion pour la harpe lors d’un concert et décide alors d’intégrer une école de musique pour se former à cet instrument mais aussi au solfège. La jeune femme navigue entre différents styles musicaux. D’abord musicienne, le chant arrive un peu plus tard dans sa vie grâce au Rap, qu’elle considère comme « la passerelle parfaite entre rythme et chant ».



Aujourd’hui, Agathe s’est construite dans un univers Blues / Folk. Elle vit de la musique mais espère, grâce à l’aventure The Voice, donner un coup de pouce à sa carrière.





Pour son audition à l'aveugle, Agathe a interprété « I’d Rather Go Blind » - Etta James

Pour son épreuve des KO, Agathe a interprété Move Over deJanis Joplin - Après un passage en zone rouge, malheureusement Mika n'a pas sélectionné ce Talents pour les Battles.