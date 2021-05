Biographie de Agathe

C’est à l’âge de 6 ans, qu’Agathe découvre la scène en intégrant un groupe de rock d’enfants « Le Kollectif Krao ».



Pendant 3 ans, de concerts en festivals ou scènes ouvertes, la jeune fille s’éclate et se découvre une véritable passion pour la scène.



A 12 ans, elle forme un duo avec une amie, postant régulièrement des vidéos sur leur chaîne Youtube.

Quelque temps plus tard, le duo prend fin mais Agathe en reforme un directement avec son meilleur ami, elle au chant et au piano, lui à la guitare. Ils se produisent dans de nombreuses fêtes de village et autres événements culturels de leur région.

Très soutenue par sa famille, son plus grand fan reste son grand-père qui l’accompagne partout.



Plus tard, Agathe veut être sur scène et, pour elle, c’est une chance exceptionnelle de participer aux Auditions à l’Aveugle: « c’est la scène la plus prestigieuse que j’ai faite ». Elle se présente aujourd’hui avec une version piano / voix du célèbre titre de Major Lazer « Lean On ».



Equipe : Patrick Fiori



TITRE INTERPRÉTÉ, LORS DES AUDITIONS A L'AVEUGLE : "Lean On" (Major Lazer & DJ Snake feat. MØ)

Titre interprété lors des battles face à Noemy et Juliette : "Chanson sur ma drôle de vie" (Véronique Sanson)



Agathe remporte la battle.

Lors de la demi-finale, Agathe a interprété le titre "Ma déclaration" - (France Gall).



Elle est sélectionné pour la finale de The Voice Kids 3.

Lors de la finale, Agathe chante « Quand on a que l’amour » de Jacques Brel et ensemble avec Patrick Fiori, son coach, et Evän reprennent « Laissez-nous chanter » de Gold

Agathe ne sera pas sauvée par le public et ne fera pas un deuxième passage