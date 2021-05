Biographie de Agustin Galiana





Agustín Galiana est un comédien né à Alicante en Espagne. Après avoir étudié le théâtre à la Fondation Shakespeare d’Espagne, Agustín Galiana fait ses premiers pas à la télévision où il participe à de nombreuses séries (UN, DOS, TRES / CIRCULO ROJO / BRUNELESKY / Version espagnole de THE UGLY BETTY).Vite repéré, il est engagé par Ramon Salazar pour le film espagnol 20 CM tout en poursuivant sa carrière au théâtre sur les scènes madrilènes et en perfectionnant sa formation d’acteur au CNC de Cristina Rota. Parallèlement il apprend le chant mais aussi la guitare et le piano. En France Agustín est découvert tout d’abord au cinéma aux côtés de Gérard Jugnot dans le film « Rose et Noir » en 2010 qui se tourne alors en Espagne. Passionné depuis l’enfance par notre culture et notre cinéma, Agustín Galiana décide de s’installer quelques mois en France, à Paris pour y apprendre notre langue et y tenter sa chance. Rapidement il obtient un rôle à la télévision dans la saison 1 de la série Chefs sur France 2 aux cotés de Clovis Cornillac. En 2015, il rejoint le casting de la série Clem sur TF1 où il obtient l’un des rôles principaux de la série. Il y joue Adrian, le fils de Victoria Abril. Son dernier film espagnol « El hombre de Las Mil caras » sorti en France en avril 2017 sous le nom de « L’homme aux mille visages » à reçu 11 nominations aux Goya 2017 dont celui du meilleur film. Agustín tourne actuellement la huitième saison de Clem pour une diffusion sur TF1 en 2018. Très investi dans le milieu associatif, Agustín Galiana est l’un des parrains de l’association ELA, il est aussi membre Honorifique de FADAM (association contre le cancer infantile) et collaborateur depuis 2006 de la Fondation Yehudi Menuhin.