Biographie de Akasha

Originaire de Corse, Akasha est issue d’une famille de chanteurs et musiciens. Dès l’âge de 8 ans, elle apprend la batterie mais la délaisse à l’adolescence pour le chant. C’est lorsqu’elle découvre, grâce à son oncle chanteur et pianiste, des artistes blues comme Joe Cocker, Etta James, Janis Joplin, qu’elle décide de monter pour la 1ère fois sur scène et réalise alors qu’elle veut en faire son métier. A 18 ans, elle quitte l’île de beauté pour se donner les moyens de réussir et part à Paris dans une école de musique. Inspirée par plusieurs cultures, Akasha décide d’apprendre la danse orientale et souhaite, aujourd’hui, à 21 ans, allier cet art à sa passion pour le chant. Depuis 2 ans, la jeune femme vit entre Nice et la Corse où elle fait ses armes dans le cabaret familial. Pour elle, The Voice est un véritable défi qui lui permettra de se confronter à un public différent des scènes qu’elle connaît depuis toujours.



Titre interprété, lors des auditions à l'aveugle : « Bang Bang » - Sheila

Anahy VS Akasha, duel féminin sur « Puisque tu pars » (JJ Goldman) - Akasah perd cette battle