Acteur aux multiples facettes, Alain Chabat, producteur à ses heures perdues, sait aussi bien nous attendrir dans ''Papa'' que nous faire mourir de rire dans ''La Sciences des rêves'' avec un naturel qui ne peut que séduire. Curieux de l'envers du métier, il s'essaye à la réalisation avec ''Didier'', césar de la meilleure première œuvre. Il poursuit l'aventure avec ''Astérix et Obélix : mission Cléopâtre''. Revenant un temps à la télévision avec un jeu pour le moins décalé, le Burger Quiz, il réapparaît sur grand écran dans la comédie ''Chouchou'', dans laquelle il interprète l'amoureux rayonnant d'un Gad Elmaleh on ne peut plus gay.