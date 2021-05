Biographie de Albi

Albi, 18 ans de Lyon (69)







Originaire de Lyon, Albi découvre la musique à l’âge de 8 ans, suite au divorce de ses parents.



Ce nouveau moyen d’expression devient une véritable passion: il apprend le piano, le saxo et décide de prendre des cours de chant.

Aujourd’hui, ce jeune lycéen sent qu’il a des choses à dire et de l’amour à donner.



Lui qui n’a jamais chanté sur scène se lance dans l’aventure The Voice pour montrer une partie de lui et espère bien « tout casser ».





A son audition à l'aveugle, Albi interprète «Dommage» - BigFlo & Oli

Pour son épreuve des KO, Albi a interprété She's out of my life de Michael Jackson - Coup de coeur de Mika - Ce Talent sélectionné pour les battles

Pour l'épreuve des Battles, Albi était opposé à London Loko sur « Hit Sale » (Therapie Taxi ft Romeo Elvis). Mika, leur coach, a décidé de les garder tous les 2 pour les grands shows en direct.

Pour le premier direct, Albi a interprété "Tout Oublier " d'angèle ft Romeo Elvis et quitte l'aventure