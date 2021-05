Biographie de Alessandra Joffrin

Fonction : médecin légiste.

Alessandra est en contact permanent avec les hommes de la police scientifique pour lesquels elle réalise l'autopsie des victimes.



Alessandra joue la confidente des uns et des autres. C'est celle qu'on a envie de voir quand tout va mal...

Célibataire endurcie, Alessandra n'aurait jamais pensé vivre une relation aussi longue...et pourtant ! Morand et elle sont maintenant parents d'une petite fille qui fait leur fierté...et surtout celle de son père qui ne peut s'empêcher de montrer à qui le veut bien (et qui ne le veut pas aussi) photos et vidéos !



Toujours aux petits soins pour elle en privé...comme au travail, Alessandra a tendance à le battre froid pour le taquiner.



Pour Alessandra, ce n'est pas pour tout de suite et elle fait courir Morand à ce sujet...