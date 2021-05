Biographie de Alessandra Sublet

Alessandra Sublet, est née à Lyon, et est aujourd’hui une animatrice de radio et de télévision française.

De 2006 à 2009, elle a animé deux grandes émissions sur M6 : Incroyable Talent et L'amour est dans le pré. Elle présente par la suite des émissions dans le groupe France Télévisions notamment un talk-show C à vous sur entre 2009 et 2013. En 2015, elle rejoint le Groupe TF1 où elle prend la présentation des magazines et des divertissements. Notamment en succédant depuis septembre 2018 à Nikos Aliagas sur l’émission C'est Canteloup. Depuis janvier 2021, elle présente également Le Grand Concours des Animateurs.

Alessandra Sublet a brillé comme enquêtrice durant les deux premières saisons de Mask Singer et sera prochainement à l'affiche du divertissement Duos Mystères.

Côté radio, Alessandra Sublet a également exercé sur Europe 1 de 2014 à 2017.