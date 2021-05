Biographie de Alex Bertrand

Alex Bertrand (Alexandre Brasseur)

Marié, récemment séparé de Chloé Delcourt

Père de Maxime et Judith Delcourt-Bertrand

Homme tendre, sympa, cool. Un hédoniste, un bon vivant mais sans excès, toujours prêt à rejoindre un ami pour boire un coup ou participer à une fête, un très bon pote. Il est très manuel, il sait bricoler, travaillant notamment sur les bateaux dans les chantiers navals ou à la marina.

Il a rencontré Chloé, il y a 20 ans. Pour lui, ça a été le coup de foudre. Il y a bientôt 17 ans, ils ont décidé d’acheter leur maison et d’y fonder une famille. Ensemble, ils ont eu Maxime et Judith. Il adore ses enfants, il ne sait pas leur dire non. C’est un papa cool. Avec le temps une routine familiale s’est installée, c’est peut-être la raison pour laquelle il a trompé Chloé. Un petit d’écart d’une nuit qui a fait éclater son couple. Depuis Chloé la mit à la porte. Il s’est donc installé dans un bateau à la marina. Il a une vie sociale « sétoise » importante, il y vit depuis très longtemps. Et avec Chloé, il participe à tous les événements de la ville. Il connaît donc un bon nombre d’habitants.

SA BACK-STORY





Alors que son fils est en prison, il épaule Chloé pour le faire sortir. C’est l’occasion aussi pour lui de se rendre compte combien sa famille et Chloé lui manque. Il veut la reconquérir, il a compris qu’il a déconné en la trompant, et souhaite tout faire pour réparer ses erreurs. Il s’en veut. Judith tombe malade, il va tout faire pour la sauver. Il essaie d’apaiser les tensions entre Chloé et Maxime, il fait l’arbitre entre eux. Il se rapproche sentimentalement de Lucie Salducci. Il a peur de s’être un peu empatter pendant ses années de mariage, il fait tout pour pimenter leurs rapports sexuels. Il aide Chloé à sortir leur fils du jeu de l’Ange et enquête avec elle sur Marcus.









Il est enlevé par Tiphaine Valski, la femme avec qui il a trompé Chloé il y a 8 mois. Il est séquestré dans les sous-sols de l’hôpital. Il tente de s’enfuir mais il est très affaibli et Tiphaine réussit à le retenir. De désespoir, Tiphaine lui injecte un barbiturique avant de se l’injecter elle-même. Fort, heureusement dans la précipitation, elle s’est trompée de dosage. Chloé et Lucie le retrouvent inconscients. Lucie réussit à le réanimer. Mais Tiphaine est encore en fuite.





Alex revient à la vie « normale » après sa séquestration par Tiphaine. Il a besoin de passer du temps en famille et se change les idées avec Thomas, le cousin de Chloé qui vit avec lui sur son bateau depuis son retour à Sète. Il arrête de voir Lucie sans rompre clairement avec elle pour reprendre une vie de couple avec Chloé. Ils vivent alors une seconde lune de miel qu’ils cachent aux enfants. Quand Judith et Maxime finissent par les surprendre en train de s’embrasser, Chloé accepte le retour d’Alex à la maison. Mais si tout a l’air de bien se passer, Alex est en plein choc post-traumatique : son humeur oscille entre angoisse au sujet de sa séquestration et projets de voyages lointains. Chloé ne partage pas du tout ses envies de voyage et les relations du couple se tendent quand il refuse de renoncer à son projet de Transatlantique. Marianne va jusqu’à lui faire la morale à son gendre : il ne pense qu’à lui dans cette histoire ! C’est lorsque Chloé et Maxime sont kidnappés qu’il renonce à son projet et accepte de se faire suivre par un psy, maintenant conscient que les siens ont besoin de lui.





Si au départ, Alex n’est pas emballé par la présence de Noé, le bébé retrouvé à Noël dans leur salon, cela lui donne rapidement envie de concevoir un 3e enfant avec Chloé. Chloé n’en a pas le courage mais accepte la proposition d’Alex de devenir famille d’accueil. Plus tard, Alex et Chloé décident de demander la garde provisoire de Noé pour éviter que l’enfant ne soit placé lorsque sa mère est en prison. C’est ensuite Alex qui tâte le terrain auprès de Ben, le père de Noé, pour savoir s’il serait prêt à assumer l’enfant. Alex s’occupe avec beaucoup de sérieux du dossier de famille d’accueil avant de se décourager : il a peur que ce projet échoue à cause de lui : il pense ne pas inspirer confiance. Chloé essaye de le rassurer et Christophe le met en situation. Lors de cette simulation d’entretien, Alex découvre alors qu’il n’est pas heureux dans son travail de gardien de la Marina. Il se met alors dans l’idée de changer de travail et de trouver sa voie.





Alex essaye de protéger Marianne et Judith de la tourmente du corbeau. Lorsqu’il entend le message audio diffusé par le corbeau dans lequel Chloé déclare à Sandrine qu’elle a adoré recoucher avec Martin, il est effondré. Blessé, il refuse d’en discuter avec Chloé et lui propose une relation libre, ce qu’elle refuse, choquée. Il est une nouvelle fois victime du corbeau quand une vidéo dans laquelle il insulte Chloé est diffusée sur Internet. A ce moment-là, il met Martin à la porte : son rival était venu voir si Chloé allait bien. Alex a aussi affaire avec Comencini, l’homme qui avait accepté de donner le rein de son fils à Judith. Comencini l’accuse d’avoir volé l’organe, les deux hommes en viennent aux mains. Les menaces du corbeau contre les Delcourt se poursuivent tandis que Judith fait une fugue. Alex est sur le point de craquer et avoue à Chloé qu’il se trouve en proie à des insomnies, mais ils se jurent de tenir quoiqu’il arrive. Les Delcourt sont rassurés quand le corbeau est démasqué et que Judith se réconcilie avec Marianne.





Alex s’investit dans le projet de famille d’accueil car leur dossier a passé la première étape de sélection. L’évaluation de l’assistante sociale s’avère positive : les Delcourt sont déclarés officiellement famille d’accueil. Par ailleurs, Alex est ravi d’accueillir ses parents à la maison.