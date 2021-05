Biographie de Alex

En route vers la maison qu'ils ont louée à Etretat, les amis font connaissance avec Alex, conducteur vigilant et flic parisien originaire de Normandie. Au hasard du week-end à Etretat, ils se recroisent et le moins qu'on puisse dire c'est que chaque rencontre entre Caro et lui fait des étincelles ! Alex restera-t-il un beau souvenir ou la promesse d'un avenir riche en surprises ?