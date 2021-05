Biographie de Alex (son fils)

Quand Alex, 22 ans, le fils aîné de Sam, annonce qu’il va quitter la maison pour se fiancer avec l’insipide Juliette, tout le monde tombe des nues. Sam a du mal à cacher qu’elle trouve que c’est une très mauvaise idée.



Alex aime Juliette. Elle l’attire et l’apaise à la fois. Elle est un peu rigide, et il a un peu du mal avec ça, mais elle lui donne envie d’être un mec bien. Il apprécie aussi ses beaux-parents ; la sérénité de leur couple est pour lui un modèle, et Alexandre une figure paternelle qu’il estime.



Alex n’imagine pas que son choix va bouleverser la vie de sa mère encore plus que la sienne. Les secousses de son couple avec Juliette vont révéler et raviver le passé de Sam avec Alexandre.



Des trois enfants de Sam, Alex est celui qui lui ressemble le plus. Il partage sa détermination, son indifférence au qu’en-dira-t-on, sa pêche inépuisable et sa grande gueule. C’est un optimiste viscéral, à la limite de l’inconscience… Quoi qu’il fasse, Alex est sûr que ça va marcher. Mais il ne sait pas toujours s’en donner les moyens. C’est ce qui fait son charme et son gros défaut.