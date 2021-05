Biographie de Alex

Alex, 18 ans de Videauban (83)





De nature très timide, Alex n’est plus le même quand il est sur scène.

Au collège, il forme un groupe avec des amis et poste des vidéos sur internet.



C’est à la suite d’une déception amoureuse que cet étudiant en BTS immobilier compose sa première chanson qu’il interprète sur scène avec son groupe.



Ce parfait autodidacte se présente aux Auditions à l’Aveugle pour progresser et se confronter aux coachs de The Voice.





Pour son audition à l'aveugle, Alex a interprété "Yeux disent" (Lompal)

Pour son épreuve des KO, Alex - Caroline (MC Solaar version Vianney) - non sélectionné