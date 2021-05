Biographie de Alexandra

ALEXANDRA - 15 ANS - PONTS-À-MOUSSON (54)

Alexandra a la musique dans la peau depuis toujours.

Ce sont ses parents qui détectent très tôt l’enthousiasme que rencontre la jeune fille lorsqu’il s’agit de chanter et jouer du piano. Devenus ses 1ers fans, ce sont eux qui l’inscrivent en cachette au casting de The Voice Kids.

Ce soir, Alexandra veut donc les remercier de croire en elle et de s’investir autant dans son rêve de toujours : faire de la musique son métier. Elle interprète « Runnin’ (Lose It All) » de Naughty Boy, Beyoncé et Arrow Benjamin, pour son audition à l'aveugle.