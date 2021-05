Biographie de Alexandre

Alexandre - 31 ans - NICE (06)

Alexandre est issu d’une famille d’horticulteurs et de fleuristes. Petit, il aidait ses parents à faire des bouquets pour les fêtes. Alexandre a une autre passion : le chant !

FORMATION / PARCOURS

A 15 ans, Alexandre veut s’émanciper et passe son CAP puis son BP dans l’espoir de créer son entreprise par la suite : « Je viens d’une famille très modeste, je voulais me débarrasser de cette étiquette et j’ai eu envie d‘être patron très jeune ». A 21 ans, il ouvre sa 1ère boutique… Puis, une autre en 2011. Il investit beaucoup d’argent mais cette aventure se solde par un échec : « Je me suis pris un mur, j‘ai mis 4 ans à m’en remettre, c’est comme perdre un enfant ». Il travaille alors avec Hervé Frézal pendant quelques temps, avant de retrouver un poste dans sa 1ère boutique.

SON UNIVERS

Alexandre suit la tendance, il aime le vintage et se sent à l’aise sur tous types de compositions.

ENJEU PERSO

Alexandre rêve d’avoir « un nouveau bébé », il ne se sent pas à sa place en tant qu’employé : « Je suis né pour être patron ».

Son objectif : redevenir son propre patron.