Biographie de Alexandre

Tombé dans le coma après avoir été blessé lors d'une intervention, Falco, jeune policier plein d'avenir, se réveille... vingt-deux ans plus tard.

Sa femme a refait sa vie, sa fille est devenue adulte et son métier a changé... Avec ce personnage en perte de repères et en pleine reconstruction, Sagamore Stévenin endosse son premier rôle principal dans une série.

Falco est un flic de quarante ans mais il a toujours vingt ans dans sa tête parce qu'il est resté la moitié de son existence dans le coma. Il a un rapport particulier à la vie, ce qui lui apporte une forme de naïveté, un regard sans a priori sur le monde. Il fait notamment preuve d'une grande empathie. Après avoir perdu tant d'années, il aurait pu se replier sur lui-même ; au contraire, il se reconstruit en se raccrochant aux autres, en les aidant et les protégeant. Ce don de soi est ce qui le définit le mieux. D'autre part, je le trouve assez touchant parce qu'il voudrait être un "bon élève". Il se sait observé par son entourage et essaie de faire ce que l'on attend de lui, sans réussir à s'empêcher de suivre son instinct, souvent au détriment des règles. Il correspond parfaitement à l'image que je me fais des flics des années 90, formés à l'école de la rue et confrontés dès leurs débuts aux côtés les plus sombres de la société. Lorsqu'il reprend du service après vingt-deux ans, il est déstabilisé parce qu'il n'arrive pas à se faire aux nouvelles méthodes, notamment technologiques.

Falco se base sur ses sensations, il enregistre inconsciemment des détails qu'il intègre progressivement. Cela lui confère un côté presque animal. Sa femme a vécu sans lui pendant vingt-deux ans mais pour Falco, cette période n'a duré qu'une fraction de seconde. Il l'aimait avant de tomber dans le coma et l'aime donc toujours autant. Intellectuellement, il comprend qu'elle vive avec un autre homme. Mais viscéralement, il ne peut pas l'accepter ! Il devra suivre un long processus avant de s'habituer à la situation. En plus, il doit trouver sa place avec sa fille, qu'il a quittée bébé et retrouve adulte.