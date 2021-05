Biographie de Alexandre (son ex)

Quand Sam et Alexandre se rencontrent, il a 20 ans, il est beau gosse, étudiant brillant à Sup de Co, fêtard invétéré, entouré de copains appartenant à la même jeunesse dorée. Sam, plus jeune, méprise ces fils à papa. Elle n’aurait pas dû le rencontrer. Mais Alexandre joue du piano, il est même très bon pianiste, et donne des cours pour financer ses frasques.



Sam est nulle et déteste le piano, mais sa mère lui inflige cette discipline entre autres obligations éducatives : Alexandre devient son prof à domicile.

Sam lui plaît tout de suite. Il sent qu’elle est prête à faire exploser son carcan. Il la drague dans le dos d’Elisabeth, malgré la vigilance de cette dernière.



Derrière le flambeur bourgeois, Sam découvre un homme plus intéressant. Ils aiment les mêmes bouquins. Il lui fait découvrir des films. Ils s’écrivent entre deux cours. Il embobine Elisabeth pour l’emmener au concert… pas classique du tout. Ils tombent fous amoureux.