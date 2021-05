Biographie de Alexandre Sookia

Alexandre Sookia - 26 ans de Penmarch (29)



Titre interprété "One" - U2



Alexandre, 26 ans, vit de ses 2 passions : la musique et le surf, entre Paris et la Bretagne.

La musique est arrivée dans sa vie à l’âge de 17 ans, grâce à ses parents qui lui offre sa 1ère guitare. En parfait autodidacte, il commence à jouer sur des marchés en

Bretagne et compose ses propres chansons.

Quelques années plus tard, alors qu’il suit des études de sport, Alexandre décide de tout arrêter pour se consacrer à la musique.



Aujourd’hui le jeune homme est auteur-compositeur-interprète pour des musiques de film.



Pour lui, The Voice est l’occasion de sortir de son studio pour faire de la scène et se confronter à un public et à des professionnels. Grâce à sa reprise de « One » du célèbre

groupe U2 en guitare-voix, Alexandre veut transporter les coachs dans son univers.



Pour les battles, Colour of Rice, Elsa Roses et Alexandre Sookia interprètent « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai » de Francis Cabrel. C'est Alexandre qui remportera sa place à l'épreuve ultime.