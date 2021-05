Biographie de Alexandre

Alexandre, 20 ans, est un autodidacte. Pour son 13ème anniversaire, ses parents lui offre une guitare et c’est en regardant des vidéos qu’il apprend à en jouer et à chanter. Le jeune homme publie alors sur Internet une reprise du titre « Hallelujah ». Les retours positifs le pousse à en poster de plus en plus. Son envie de chanter devenant de plus en plus présente et poussé par ses amis, il décide de se tester face à un public dans de petites scènes ouvertes parisiennes. Le jeune homme se prend au jeu et en fera une centaine en l’espace d’un an. En participant à The Voice, Alexandre souhaite se mesurer à d’autres artistes et à des professionnels. Cette expérience va enfin lui permettre de se produire sur une très grande scène.



Titre interprété, lors des auditions à l'aveugle : « Hallelujah » - Leonard Cohen

Titre interprété lors de la battle face à Clyde « I’m Still Standing » (Elton John)

Titre interprété lors de l'épreuve ultime face à Lola Bai¨et Luna " « Goodbye Marylou »(Michel Polnareff)

Titre interprété lors du premier grand show en direct "Soul Man" (Sam & Dave)

Titre interprété lors du deuxième grand show en direct "Etre à la hauteur" (Emmanuel Moire) - talent éliminé par son coach Garou