Biographie de Alexandre

ALEXANDRE - 11 ANS - MARSEILLE (13)

C’est grâce à son frère aîné qu’Alexandre, jeune marseillais de 11 ans, tombe amoureux de la musique.

Il a à peine deux ans lorsqu’il réclame une guitare à ses parents, mais alors trop petit il n’arrive pas à en jouer. C’est donc à l’âge de 4 ans qu’il débute le piano. Par la suite, il apprend le solfège et le chant.

Ce jeune collégien de 6ème compose et fait de petites scènes accompagné de son papa qui écrit également et de son frère, guitariste. Sur la scène de The Voice Kids, Alexandre interprète « Adieu » de Slimane et souhaite toucher les coachs.