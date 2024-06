Alexis, 21 ans

Ex-militaire, Lot (46)



Après des difficultés scolaires, Alexis décide à 16 ans d’intégrer l’armée, à l’école des mousses, pour se remettre sur de bons rails. Il devient fusiller-marin et part en mission pendant 4 ans. L’armée l’a forgé, il veut maintenant s’épanouir par lui-même, et prévoit de monter sa société de déménagement ; pour cela les 100 000 euros seraient les bienvenus. Sûr de lui et de ses capacités, Alexis rêve d’être le petit jeune qu’on ne voit pas venir…