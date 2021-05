Biographie de Ali

24 ans

Son secret : "105 247 personnes m'ont permis d'intégrer la Maison des Secrets"

Il quitte l'aventure Secret Story lors de l'Hebdo du 23 octobre face à Loïc, Coralie et Karisma.



Passionné par la danse depuis tout petit, il s’est lancé à corps perdu dans cette discipline et plus précisément le Break Dance. Avide de sensations fortes, il trouve sa force dans la pratique des arts de la rue comme le freeruning et le tricking. Ali est un rusé, fougueux, friand de nouveaux challenges. C’est un peu l’enfant de la rue, moderne, toujours avec ses potes, prêt à relever n’importe quel défi. Grand ambitieux, il n’a aucune limite pour arriver à ses fins. Il sera un des piliers de cette nouvelle saison. Séducteur né, conscient de son charisme, du bleu de ses yeux dans lesquels on se noie avec passion… Une chose est sûre, lui résister relève presque de l’impossible… !