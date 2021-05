Biographie de Alia

25 ans



Son secret découvert par Ali : "Je suis championne de France de boxe"



Nominations : Lors des premières nominations filles mardi 8 septembre 2015, Alia a été nominée aux côtés de Manon. Le public a voté et a décidé de sauver Alia qui poursuit l'aventure Secret Story !



Lors de l'Hebdo du vendredi 2 octobre, elle est éliminée face à Emilie et Mélanie.



Combative, la jeune femme est une personne qui accumule les défis et les compétitions. Tout au long de sa jeunesse, elle reçoit une éducation stricte par ses parents issus de la bourgeoisie marocaine où le travail, la tolérance et le respect sont des valeurs clés dans son apprentissage. A 20 ans, elle arrive à Paris et enchaîne les petits jobs, toujours assistée financièrement par ses parents. Aujourd’hui hôtesse d’accueil, la jeune femme aspire à de nouvelles expériences. Solaire et rigolote, Alia est une jeune femme qui sait se faire remarquer. Son grand défaut est son impulsivité, elle n’a pas sa langue dans sa poche !



Charismatique, spontanée et sûre d’elle, Alia n’a peur de rien.