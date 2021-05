Biographie de Alice Nguyen

Alice chante depuis toujours pour le plaisir, mais n’avait jamais pensé en faire son métier. Et pourtant, à 20 ans, alors qu’elle étudie pour devenir professeur, la jeune femme tombe sur une annonce de casting pour une comédie musicale. Elle passe les étapes de sélection avec succès et intègre la troupe de Michel Fugain. Depuis, elle se produit dans de nombreux spectacles notamment pour enfants. Alice adore imiter des voix et jouer des rôles. Aujourd’hui, à 33 ans, la jeune femme a envie de savoir ce qu’elle vaut vraiment sans se cacher derrière un personnage. « The Voice » est l’occasion pour elle de se découvrir en tant qu’Alice, chanteuse.





Auditions à l’aveugle :

24K Magic – Bruno Mars