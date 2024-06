Alicia, 23 ans

Chef d'entreprise, Ain (01)



Il y a un an Alicia a créé son entreprise de construction de piscine et gère aujourd’hui 5 employés. Elle est omniprésente, de la naissance du projet, à l’ouverture du bassin.

Sacrifiant sa vie personnelle pour faire grandir son activité, Alicia, toute jeune entrepreneuse, ne prend pas de vacances, et voit peu ses amis et sa famille.

Sa ténacité elle la doit à son fort caractère ! La personnalité d’Alicia ne laisse personne indifférent : fière, directe, têtue ; elle n’a pas peur du conflit.

La vie en communauté, dans des conditions difficiles de surcroît, sera un sacré challenge pour elle mais pour Alicia, l’échec n’est pas une option !